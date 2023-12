Mit „Maria, ihm schmeckt's nicht!“ gelang Jan Weiler 2003 ein überaus erfolgreiches Autorendebüt, auf das bis heute Bestseller am Fließband folgten. Verkaufsschlager waren unter anderem auch die „Pubertier“-Bücher, in denen der 56-Jährige seit 2014 auf sehr humorvolle Weise die Beziehung zu seinen beiden Kindern thematisiert. So auch in „Älternzeit“, dem fünften Band der Reihe, den Weiler am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Koblenzer Kulturfabrik vorstellt. Mit uns hat er vorab gesprochen.