Pegel steigen: Feuerwehr kündigt mögliche Straßensperrungen in Lay, Güls, Metternich und Moselweiß an

Durch starke Zuflüsse in der Mosel ist mit einem großen Anstieg der Pegel auch im Bereich der Stadt Koblenz zu rechnen. Es ist im Laufe des Tages zu erwarten, dass die Mosel über die Ufer tritt.

Wie die Koblenzer Berufsfeuerwehr am Samstag um 10 Uhr mitteilt, kann es zu Straßensperrungen in den Stadtteilen Lay, Güls, Metternich und Moselweiß kommen. Im Stadteil Güls wird der Aufbau von Stegen durch die Feuerwehr vorbereitet. Für den Bereich Lay wird der Hochwassernotweg ausgeschildert. Auch im Bereich des Peter-Altmaier-Ufer kann es zu Überspülungen der Fahrbahn kommen.

Hochwasserschutzwand wird errichtet

In der Pressemitteilung heißt es weiter: Im Bereich des Rheins wird im Stadtteil Neuendorf mit dem Aufbau eines Teilbereichs der Hochwasserschutzwand begonnen. Die hier befindlichen Durchgänge zum Rhein werden verschlossen. Deshalb kann der Bereich des Leinpfades / St. Bernhardstr. bis zur Neuendorfer Kirche nicht mehr durchgängig befahren bzw. begangen werden.

Die Bevölkerung wird gebeten sich über die Situation zu informieren und parkende Fahrzeuge in wassernähe zu entfernen, sowie die Parkflächen am Peter-Altmaier-Ufer und dem Mostertplatz in Lay nicht mehr zu nutzen.

Die Pegel werden durch die Feuerwehr Koblenz engmaschig kontrolliert. Weitere Maßnahmen werden gegebenenfalls getroffen.