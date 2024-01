Mit anmutiger Leichtigkeit streut Irina Titova Sand auf eine Glasplatte, legt aus den Körnern feine Linien, konturiert mit den Fingern zarte Formen. In Sekunden entstehen auf diese Weise Fantasiewelten, Momentaufnahmen, die gleich darauf neuen Traumbildern weichen. Als „Queen of Sand“ ist Titova bekannt – und trägt diesen Titel zu Recht, wie sie in ihrer aktuellen Show „In 80 Bildern um die Welt“ beweist. Im Mai ist die Künstlerin mit dieser nun in Idar-Oberstein und Lahnstein zu Gast.