Wohin kommt radioaktiver Müll des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich?

Vor dem nächsten Schritt des Rückbaus des Kernkraftwerks (KKW) Mülheim-Kärlich ist die Entsorgung des Primärkreislaufs noch nicht abschließend gesichert.

Zwei Tage lang wurden Fragen und Einwände zur Abbauphase 2b am Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich dargelegt und diskutiert. Nun heißt es abwarten, wann und insbesondere wie sich das Ministerium zum Antrag des KKW-Eigners RWE auf Abbau des Primärkreislaufs äußern wird. Foto: Damian Morcinek

Von unserem Redakteur Damian Morcinek

Das haben Vertreter von BUND und Bürgerinitiative (BI) gegen das KKW beim Erörterungstermin für die Abbauphase 2b in Mülheim-Kärlich bemängelt. Kritik klang dabei auch vonseiten des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung an: "Auch wir finden es sehr unschön, dass noch nicht alle Lagerkapazitäten von RWE nachgewiesen sind", betonte Ministeriumsvertreterin Barbara Kaminski.

Bislang, so ging es aus der Diskussion hervor, gibt es nur externe Lagerkapazitäten für die beiden Dampferzeuger des Primärkreislaufs. Bevor nicht nachgewiesen werden kann, wo alle Teile des Primärkreislaufs eingelagert werden, werde es laut Ministerium aber keine Genehmigung zum weiteren Abbau für den KKW-Eigner RWE geben.

Seit Beginn des Kernkraftwerkrückbaus im Jahr 2004 ist RWE nach eigenen Angaben bemüht, Zwischenlagerkapazitäten für die schwach- und mittelradioaktiven Abfällen vertraglich zu sichern. In den vergangenen Jahren, so teilt RWE mit, konnten rund 800 Kubikmeter externe Zwischenlagerkapazitäten angemietet werden. Explizit stehen 477 Kubikmeter Lagerkapazität in Ahaus (Nordrhein-Westfalen), 260 Kubikmeter in Hanau (Hessen) sowie 60 Kubikmeter in Gorleben (Niedersachsen) zur Verfügung.

Aus Sicht des BUND ist das nicht ausreichend. Allein mit dem Abbau des KKW Mülheim-Kärlich stoße man bereits an die Grenzen dieser Lagerkapazitäten – ganz abgesehen von den künftig noch in Deutschland anstehenden KKW-Rückbauten. "Uns drängt sich der Verdacht auf, dass hier vor Ort vielleicht doch Zwischenlagerkapazitäten aufgebaut werden – auch wenn man sie vielleicht anders nennt", sagte BUND-Regionalbeauftragter Egbert Bialk und spielte damit auf die Aussage von Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) an, die angekündigt hatte, kein Zwischenlager in Mülheim-Kärlich zu genehmigen (die RZ berichtete).

In dem Zusammenhang kündigte Markus Storcz, Leiter des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, an, nach einer Prüfung den zurzeit noch ruhenden Antrag auf eine Zwischenlagerung zurückziehen zu wollen. Wo die übrigen Komponenten des Primärkreislaufs – Reaktordruckbehälter und biologischer Schild – gelagert werden, konnte Storcz auf Nachfrage der BI nicht beantworten. "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es einfach unseriös zu sagen, wohin es geht", betonte Markus Storcz.

Im weiteren Verfahren forderten BI und BUND unter anderem eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung für die nächsten Abbauschritte. Auch soll RWE, so ein Antrag, den Ablaufplan für die Abbauphase 2b mit konkreten Schritten vorlegen, die dann vom Ministerium mit einem Ablaufdatum versehen werden sollen. Und: die Anzahl der Transporte aus dem KKW heraus sollen sich verringern. Daraufhin betonte Werksleiter Storcz, dass auch RWE bestrebt sei, die Transporte zu reduzieren. "Diese ergeben sich aber einfach aufgrund der Menge, die es zu transportieren gilt", sagte Storcz.

Überaus wichtig war der BI auch, dass eine radiologische Charakterisierung vor dem Abbau vorgenommen wird. "Auf dieser Basis strukturiert man den gesamten Abbau von Systemen oder Betonstrukturen", betonte BI-Sprecherin Elke Sodemann-Müller, die sich im Allgemeinen zufrieden mit dem Erörterungstermin zeigte, der gestern früher als gedacht zu Ende ging. "Wir werden jetzt in Kontakt mit den Behörden bleiben", sagte Sodemann-Müller im RZ-Gespräch. Enttäuscht zeigte sie sich indes über "das mauernde Verhalten" von RWE. "Wir haben von RWE nur gehört, dass alles nach der Gesetzeslage und den gültigen Verordnungen abläuft", kritisierte sie.