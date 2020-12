Mülheim-Kärlich

Während die Menschen in der Region darauf warten, dass der geplante Abriss des Kühlturms am ehemaligen Kernkraftwerk (KKW) Mülheim-Kärlich endlich beginnt, laufen nur wenige Meter weiter im Schutz der Reaktorkuppel Vorbereitungen für den nächsten Schritt beim Rückbau der am höchsten belasteten Anlagenteile – dem sogenannten Primärkreislauf.