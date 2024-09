Plus Lautzenhausen Feuerwehr evakuiert Hotel in Lautzenhausen: Brand brach in Strandkorb aus und griff um sich Von Philipp Lauer i Symbolbild: Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa/ Am Donnerstag, 19. September, rückten 60 Feuerwehrleute der VG Kirchberg zu einem Brand auf dem Gelände eines Hotels in Lautzenhausen aus. Dort brannte ein Strandkorb, die Flammen griffen schnell um sich, das Gebäude wurde evakuiert. Lesezeit: 1 Minute

Zunächst gemeldet wurde der Feuerwehr ein brennender Strandkorb, berichtet Oliver Socha, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute an dem Hotel in der Hauptstraße in Lautzenhausen habe sich jedoch herausgestellt, dass der Strandkorb unmittelbar am Hotelgebäude aufgestellt war. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf einige Thujahecken ...