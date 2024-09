Plus Mittelstrimmig

Verkehrsunfall in Mittelstrimmig: Pkw stößt mit Schulbus zusammen

i Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Mittelstrimmig gekommen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Mittelstrimmig gekommen. Ein dunkler Kleinwagen aus der Region, der in Richtung Liesenich unterwegs war, ist auf Höhe des Friedhofs mit einem Schulbus zusammengestoßen.