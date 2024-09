Plus Biebern

Brand in Mehrfamilienhaus in Biebern: Feuerwehr verhindert Ausbreiten der Flammen

i Symbol Foto: Ein Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht steht in der Fahrzeughalle.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Biebern rückten 87 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte am Donnerstagabend, 19. September, aus. Das Dachgeschoss des Hauses brannte komplett aus, aber die Feuerwehrleute verhinderten Schlimmeres.