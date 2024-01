Ach, was war das schön und sehenswert, wenn die Schlittenhunde Anfang Februar in Liebenscheid an den Start gingen und nichts anderes wollten als laufen, laufen, laufen. Hunderte von Fans zog es bei diesem Rennen stets in den Hohen Westerwald. Wenn dann dazu noch der Schnee glitzerte, war die Kulisse perfekt.