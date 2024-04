Spatenstich: Neubau der Kita in Ebernhahn nimmt Fahrt auf

Die Erdarbeiten für den Neubau der kommunalen Kita „Katharina Kasper“ in Ebernhahn sollen bald beginnen, der Spatenstich ist jetzt erfolgt. Laut Ortsbürgermeister Thomas Schenkelberg kostet die Maßnahme 4,3 Millionen Euro.

Großer Andrang herrschte beim Spatenstich für die neue Kita in Ebernhahn. Foto: Hans-Peter Metternich

So funktioniert die Finanzierung

Fördergelder in Höhe von 330.000 Euro und 1,35 Millionen Euro seien vom Land beziehungsweise Kreis in Aussicht gestellt. Die Else-Schütz-Stiftung unterstützt den Neubau mit 600.000 Euro, zweckgebunden für eine Kinder- und eine Frischkochküche, einen Themen- und einen Snoezelraum.“ Somit müsse die Ortsgemeinde noch 2 Millionen Euro aufbringen, so Schenkelberg.

Wer zum Spaten griff

Beim Spatenstich wurden die Architektin Anja-Maria Fischer, Thomas Schenkelberg, die stellvertretende Kita-Leiterin und die Leiterin Sabine Ritz und Svenja Sassen sowie die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges, Alexandra Marzi von Ratsmitgliedern, Fraktionssprechern und der Sachbearbeiterin für Kitas in der VG Wirges, Betina Schmidt, unterstützt.