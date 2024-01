Plus Emmerichenhain/Haifa Shoah-Gedenktag: Wie Westerwälderin Überlebenden zur Seite steht Christiane Faschon ist die Tochter eines Überlebenden der Shoah, die Mutter stammt aus dem Westerwald. Anlässlich des Internationalen Tags des Shoah-Gedenkens, der am 27. Januar, dem Datum der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, begangen wird, hat sich Christiane Faschon an unsere Zeitung gewandt und erzählt, wie eine Westerwälderin Überlebenden zur Seite steht. Von Angela Baumeier

Gerade jetzt, so schreibt sie, sei es wichtig, das Thema nicht zu vergessen. Denn in ganz Europa zeige sich ein erschreckender Antisemitismus. „Der Judenhass endete nicht 1945. Er lebt gerade wieder massiv auf. Darum ist der 27. Januar eine gute Gelegenheit, sich zu erinnern und die Erinnerung in Zivilcourage und ...