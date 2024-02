Mittwochs ist „mintwochs“. Das weiß an der Stöffelmaus-Grundschule in Stockum-Püschen jedes Kind. 61 Mädchen und Jungen sind es, die hier von vier Lehrkräften unterrichtet werden – und dabei ganz viel auch von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik lernen. Denn sie gehen in eine sogenannte „Mint-Schule“.