Plus Wallmerod

Probenarbeit wird gekrönt: Projektchor Wallmerod lädt zu „Alles Liebe“ ein

Von Angela Baumeier

i Der Projektchor Wallmerod freut sich auf das große Konzert am 20. April. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Sängerinnen und Sänger seit vielen Wochen vorbereiten. Foto: Hannah Mingebach

Der Projektchor Wallmerod kann die Tage bis zu seinem großen Moment, da er in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod sein Programm „Alles Liebe“ aufführen wird, schon fast an den Fingern beider Hände abzählen: Am Samstag, 20. April, wird er die Früchte der vielen Proben ernten können, die noch vor Corona begonnen haben. Ganz besonders freut er sich, dass das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, von drei großen Gastchören mitgestaltet wird.