Plus Montabaur

Planspiel Börse: „Bierpiraten“ aus Montabaur segeln mit drittem Platz auf Kurs

i „Die Bierpiraten“ Tobias Scholz und Johannes Rotek waren bei Börsenplanspiel erfolgreich. Es fehlt auf dem Bild Mert Isik. Foto: Birgit Piehler

Das Team nennt sich „Die Bierpiraten“: Drei Auszubildende der Naspa aus Montabaur haben den dritten Platz im internationalen Lernprojekt „Planspiel Börse“ belegt: Johannes Rotek, Tobias Scholz und Mert Isik konnten sich in der Nachhaltigkeitswertung in ihrer Bewertungsgruppe unter mehr als 100.000 Schülerinnen und Schülern, Studenten Auszubildenden und jungen Erwachsenen behaupten, die in dieser Spielrunde teilgenommen hatten.