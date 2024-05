Plus Mörsbach

Nostalgische Gefühle bei Buchvorstellung zur Heimat: Erste Siedler von Mörsbach sind Thema

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Im Bekanntenkreis stellte Ulrich Schneider (vorne, 2. von rechts) sein Buch vor. Die Bebilderung hatte Siegfried Schremb (vorne rechts) übernommen. Mit dabei waren ferner auch Thomas Enders (links), Landrat Peter Enders (hintere Reihe, 3. von links) und Mörsbachs Ortsbürgermeister Egon Müller (hintere Reihe, rechts). Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Das beurkundete Dasein von Gütern in Mörsbach datiert aus dem Jahre 1335, als der Ortsname erstmals mit „Merspach“ in einer gegenüber dem Kloster Marienstatt ausgestellten Schenkungsurkunde erwähnt wurde. Aber schon lange vorher hat es Weiler und Siedlungen in der idyllisch gelegenen Landschaft gegeben. Dies dokumentiert Ulrich Schneider eindrucksvoll in seinem am vergangenen Samstag vorgestellten Buch „Die ersten Siedler von Mörsbach“.