Hilfsangebot stärkt Mädchen und Jungen bei Gewalt in Familie: Neue Fachstelle am Westerburger Beginenhof

Alexandra Siebel (links) und Selina Mende sind in der Kinder-Interventionsstelle tätig. Sie beraten und unterstützen Kinder und Jugendliche, deren Mütter aufgrund von Gewalt nach einem Polizeieinsatz in der Interventionsstelle am Westerburger Beginenhof beraten werden. Der Beratungsraum gewährt ein vertrauliches Gespräch und ist mit den entsprechenden Materialien ausgestattet. Foto: Röder-Moldenhauer