39 Aussteller in Ransbach-Baumbach: Heim und Garten im Mittelpunkt der Gewerbeschau

Von Hans-Peter Metternich

i Stadtbürgermeister Michael Merz und der Beigeordnete Berthold Steudter (oben 3. und 4. von rechts) suchten als Veranstalter der Gewerbeschau in Ransbach-Baumbach das Gespräch mit jedem Aussteller, so wie hier mit Wilhelm Knopp. Foto: Hans-Peter Metternich

Die Stadt und die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach veranstalteten zum ersten Mal in eigener Organisation am Wochenende eine Gewerbeschau mit dem Schwerpunkt Heim und Garten. Einhergehend mit dieser Veranstaltung hatten am Sonntagnachmittag die Geschäfte des örtlichen Handels und Gewerbes in der Töpferstadt im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ihre Pforten geöffnet.