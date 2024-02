Nievern

Tolle Tänze in Nievern: Traditioneller Kolpingball von neuem Format abgelöst

Die Kolpingfamilie hat einen unterhaltsamen Abend in der Sporthalle in Nievern geboten. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren nicht gefeiert wurde, stand dieses Mal eine Karnevalssitzung in einem neuen Format an. Erstmals ohne Elferrat sowie ohne Büttenreden und Sketche. Ein DJ sorgte dafür, dass Publikum zum ausgelassenen Tanzen zu bewegen.