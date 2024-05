Anzeigenhauptmeister kommt nach Koblenz: Agostea macht 18-Jährigen zur Partyattraktion

Plus Koblenz Koblenz & Region

Agostea Koblenz schließt im Sommer 2024: Größter Club der Stadt macht zu

Die Großdisco Agostea Nachtarena am Koblenzer Zentralplatz geht in die ewige Sperrstunde: Im Sommer 2024 schließt der Club in bester Lage, der einst für 1000 Besucher ausgelegt war.