Römerstraße platzte fast vor lauter Narren: Nastätter Rosenmontagsumzug vereint die Generationen

Dass Nastätten anständig feiern kann, bewies es auch am Rosenmontag zum großen Fastnachtsumzug. 29 Gruppen hatten sich auf Initiative des Nastätter Carneval Clubs gefunden, um mit den Zuschauern ordentlich zu feiern. So schlängelte sich der kunterbunte Zug aus der Ober- in die Römerstraße, die schier vor lauter Narren platzte.