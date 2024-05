Plus Diez Diezer Business Improvement District: Stadt gewährt 10 000 Euro Vorschuss – Abgaben werden noch erhoben Von Johannes Koenig i Die Finanzierung der neuen BID-Quartiermanagerin Nina Fischer ist zwar sichergestellt, aber es fallen noch weitere Kosten an. Foto: Johannes Koenig 10.000 Euro für den Verein BIDiez: Eine außerplanmäßige Abschlagszahlung genehmigte der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung. Geld, das dem Verein helfen soll, erste Projekte rund um den neuen Business Improvement District (BID) im Bereich Wilhelmstraße, Rosenstraße, Marktplatz und Marktstraße anzustoßen. Lesezeit: 2 Minuten

Der BID ist neben dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – aktive Stadt“ eines der aktuellen Vorzeigeprojekte in der Diezer Innenstadt. So gab es zum Beispiel kurz vor Ostern einen Förderbescheid des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums in Höhe von 150.000 Euro (wir berichteten). Mit der Summe soll die neue BID-Quartiermanagerin Nina Fischer bezahlt werden ...