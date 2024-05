Plus Idar-Oberstein Nächste Woche Freitag ist es soweit: Der Stadtpark im Nahetal wird eröffnet i Die Panoramaaufnahme der – fast fertigen – Anlage lässt die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten erahnen. Foto: Stadtverwaltung Idar-Oberstein/Julia Dreher Die Vorfreude steigt: Am Wochenende, 17. und 18. Mai, findet die mit Spannung erwartete Eröffnungsfeier des Stadtparks Idar-Oberstein im Gewerbepark Nahetal statt. Zu einem vielfältigen Programm sind alle eingeladen, die neugierig auf das neue Freizeitgelände sind. Lesezeit: 1 Minute

Die offizielle Eröffnung am Freitag, 17. Mai, ab 14 Uhr wird von Oberbürgermeister Frank Frühauf eingeleitet. Besucher können anschließend an einer geführten Tour durch den Park teilnehmen und die verschiedenen Stationen kennenlernen. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ Ilix, das Eiscafé Tony verwöhnt die Gäste an beiden Tagen mit seinem ...