Harmonie-Festival in Lindenholzhausen: Hier ist die Chorwelt zu Gast

Von Stefan Dickmann

i Renate und Martin Zirner aus Lindenholzhausen stehen mit ihrer zehnjährigen Tochter im Gästezimmer; hier werden eine Woche lang zwei Sängerinnen eines Jugendchors aus Georgien übernachten, um am Harmonie-Festival teilzunehmen. Foto: Stefan Dickmann

Eine Woche lang ist die Chor- und Tanzwelt zu Gast im Sängerdorf Lindenholzhausen, um am Festival des Gesangvereins Harmonie teilzunehmen, das am Donnerstag, 9. Mai, beginnt und am Sonntag, 12. Mai, endet.