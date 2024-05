Plus Diez

Emissionsneutraler Diesel jetzt auch in Diez erhältlich

Von Till Kronsfoth

i In Diez können Betriebskunden der Heinrich Schwarz GmbH ab sofort HvO-Diesel tanken. Darüber freuen sich (von links) Raphael Laux, Geschäftsführer der Heinrich Schwarz GmbH, Stadtbürgermeisterin Annette Wick, Verbandsgemeindebürgermeisterin Maren Busch, Daniela Braun-Preußer, Leiterin der Tankstellenabteilung, Egon Bürger von der Spedition Stähler aus Limburg und Vertriebsleiter Axel Saueressig. Foto: Till Kronsfoth

Seit März darf in Deutschland der synthetische Dieselkraftstoff HVO (englisch: Hydrotreated Vegetable Oils) in reiner Form im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden. Der Mineralölhandel Heinrich Schwarz aus Diez vertreibt ihn an Betriebskunden. HVO ist Kraftstoff aus hydriertem Pflanzenöl, offiziell bezeichnet als paraffinischer Diesel. Er basiert also nicht auf Erdöl als Grundstoff und gilt daher als emissionsneutral.