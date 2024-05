Plus Bad Ems

Braubacher Straße Bad Ems: Bahnunterführung muss mehrfach gesperrt werden

Von Andreas Galonska

i Viele Autofahrer rollen tagtäglich durch die Unterführung an der Braubacher Straße. Dort stehen weitere Arbeiten an. Foto: Andreas Galonska

Vor einigen Wochen musste die Bahnunterführung an der Braubacher Straße in Bad Ems wegen dringender Arbeiten am Putz für ein Wochenende komplett für den Durchgangsverkehr zugemacht werden. An dem Bauwerk sind weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, die zeitweilige Sperrungen nötig machen.