Volle närrische Tage: Kita LahnEgg feiert vier Tage lang Fastnacht

Auch in der Kita LahnEggs wurde in diesem Jahr Fastnacht. Und das bedeuteten vier närrische Tage voller Programm. Los ging es am Schwerdonnerstag um 11.11 Uhr: Viele Kinder unterstützten Oberbürgermeister Lennart Siefert bei der Verteidigung der Stadt gegen die närrischen Truppen auf dem Salhofplatz und ließen sich dabei auch nicht vom Regenwetter aufhalten.

Die Lahnsteiner Tollitäten Kinder-Lahno-Rhenania Lotta I. und Kinderprinz Marlon I. sowie Prinz Marco I. und Lahno-Rhenania Marie I. besuchten die Kita LahnEggs. Foto: Björn Schrewe-Mangold / Stadtverwaltung Lahnstein

Gleichzeitig startete die erste große Sause im Turnraum der städtischen Kindertagesstätte mit närrischer Musik und viel Konfetti.

Freitags stand dann schon der nächste Höhepunkt des Treibens an, denn das Lahnsteiner Prinzenpaar besuchte die Kinder mit viel Tamtam und Getöse. Zur Stärkung gab es ein reichhaltiges Buffet und leckere Pizza. Mit weit mehr als hundert kleinen und großen Krümelmonstern bereicherte die Kita am Karnevalssamstag den Kinder- und Jugendumzug. In wochenlanger Arbeit hatte der Elternausschuss Kostüme für den Umzug genäht und dank des Fördervereins gab es für alle wieder reichlich Kamelle zum Werfen und Naschen. Am Salhofplatz angekommen, warteten alle Kinder und Begleiter gespannt auf die Verlosung der fünf Preise. Hier konnte die Kita LahnEggs jubeln, da sie zu den Gewinnern zählte.

Beim Kinder- und Jugendumzug waren über 100 Krümelmonster dabei. Foto: Björn Schrewe-Mangold / Stadtverwaltung Lahnstein

Zur gemeinsamen After-Zug-Party lud die Kita alle Familien in die Kirchstraße ein, wo bereits Kaffee, Quarkbällchen und Laugengebäck auf sie warteten. Am Dienstag feierten die LahnEggs eine kleine Party in der Kita, bevor viele Kinder den Niederlahnsteiner Umzug bejubelten.

Die Karnevalstage boten so vier Tage voller Spaß und leckerem Essen – immerhin wurden an den Tagen mehr als 2000 selbstgemachte Quarkbällchen gemampft. Alle freuen sich schon aufs kommende Jahr, wenn es wieder heißt: „LahnEggs Helau!“, schreibt die Kita. red