Lohrheim

Wildwest-Stimmung bei zwei Kappensitzungen: Lohrheimer Damen lassen die Cowboys tanzen

Der Tanz- und Freizeitverein (TuF) Lohrheim lud in diesem Jahr wieder zu je einer Mädchen- und Kappensitzung in das Dorfgemeinschaftshaus ein. An beiden Abenden war die in eine Saloon verwandelte Halle prall gefüllt. Zu Gast waren Närrinnen und Narren aus nah und fern.