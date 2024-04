Plus Kastellaun/Mastershausen

IGS Kastellaun verabschiedet 55 Abiturienten: Elf Einserschüler, einer schafft die 1,0

i In der Bürgerhalle in Mastershausen erhielten die Abiturienten der IGS Kastellaun ihre Zeugnisse, dann fegten sie beim Abi-Ball übers Parkett. Foto: Stefan Scherer

Unter dem Motto „TrABI24 – 13 Jahre drauf gewartet“ veranstalteten die Abiturienten des Abiturjahrgangs 2024 der IGS Kastellaun ihren Abiball in der Bürgerhalle in Mastershausen. Wie die IGS mitteilt, war der Grund für diese besonderen Umstände – wie schon 2023 – das abgebrannte Tivoli in Kastellaun.