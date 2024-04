Plus Rheinland-Pfalz Von Abba bis Barbie: Zu diesen Abimottos wird in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz gefeiert Lara Kempf Von Tim Kosmetschke i Endlich Abi - das muss gefeiert werden. Foto: Moritz Frankenberg/picture alliance/dpa Abi 2024: Rund 15.000 junge Leute in Rheinland-Pfalz haben jetzt oder bald Grund zum Feiern. Zu den Traditionen rund um diesen wichtigen Einschnitt gehören die Abimottos, die sich die Jahrgänge geben. „Abivengers“, „Abiana Jones“, „Abios Amigos“: Wir haben uns jetzt und in der Vergangenheit auf die Suche nach Wortspielen und anderen Gags begeben. Wer erinnert sich noch an sein Motto? Lesezeit: 5 Minuten

"Abicolada. 13 Jahre mitgemischt". Oder auch: "Mabio Kart – Das letzte Rennen ist gelaufen". Oder: „ABBI - here we never go again!“. Gewohnt kreativ zeigen sich die diesjährigen Abiturjahrgänge in Rheinland-Pfalz bei der Kreation ihrer Abimottos. Wortspiele treffen auf mehr oder minder aktuelle popkulturelle Referenzen von Nintendo bis Abba - ...