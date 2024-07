Plus Rheinland-Pfalz

Nach Machtwechsel in Regierungszentrale: Ministerpräsidentin a.D. Malu Dreyer (SPD) bekommt Büro und Fahrer

i Die nun ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD, Mitte) bekommt nach ihrer Abschiedsrede vor mehr als zwei Wochen während der Sondersitzung des Landtags von Rheinland-Pfalz stehenden Applaus der Minister und Staatssekretäre. Dreyer hatte am 19. Juni ihren Rücktritt angekündigt. Am 10. Juli wurde schließlich Alexander Schweitzer (SPD) im Parlament zu ihrem Nachfolger gewählt. Foto: Arne Dedert/dpa

Wenn Regierungschefs aus dem Amt ausscheiden, bekommen sie in der Regel für noch anfallende Aufgaben ein Büro mit Mitarbeitern, manche sprechen von Büroprivilegien. Die waren in Berlin Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 2022 gestrichen worden. In Rheinland-Pfalz wird die zurückgetretene Ministerpräsidentin Dreyer ein Arbeitszimmer samt (Personal-) Ausstattung erhalten. Die Einzelheiten.