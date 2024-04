Plus Rheinland-Pfalz

Von „Therabi“ bis „Abicadabra“: Leser erinnern sich an ihre Abimottos

i Endlich Abi - nach dem Lernen kommt das Feiern. Und dazu denken sich die Jahrgänge gern kreative Mottos aus. (Symbolfoto) Foto: Moritz Frankenberg/picture alliance/dpa

Bei der Wahl ihrer Abimottos zeigen sich die rheinland-pfälzischen Schüler kreativ – und das seit Jahrzehnten, wie Einsendungen an unsere Redaktion zeigen. Dabei bleibt es nicht bei launigen Losungen, mitunter wird es handfest. So bei einem bepflanzten VW Käfer auf dem Asterstein oder einer zementieren Minigolfanlage in der Pfalz. „Abicadabra!“