Modehaus Küster wird geräumt: Viele Regale sind schon leer

Der Räumungsverkauf im Modehaus Küster ist in vollem Gange. Bis zum 30. September muss alles raus sein, denn nach dem erfolglosen Ende des Insolvenzverfahrens für den Betreiber des Modehaus, die Aachener TEH, wird das Haus geräumt.

Es strömen viele Kunden ins Modehaus Küster, wo derzeit der Räumungsverkauf in vollem Gange ist. Der geht längstens bis September. Foto: Thomas Brost

Derzeit sind schon viele Regale leer, Schaufensterpuppen stehen unbekleidet blank im Raum. Mitarbeiter räumen Kleiderbügel und Rollcontainer beiseite. Es kommt keine neue Ware mehr herein. Mit hohen Rabattmargen lockt der Betreiber, fast durchweg sind die Preise um 30 Prozent gesenkt. „Für Mayen ist die Schließung für September geplant. Der Geschäftsbetrieb der TEH Textilhandel GmbH, Modehaus Aachener, wird zum 30. September eingestellt“, sagt Pressesprecherin Panagiota Egglezou auf Anfrage der Rhein-Zeitung. Die Filiale in Koblenz wurde bereits Ende Juni dichtgemacht.

Derweil ist die Stimmung in der Belegschaft in Mayen gedrückt. Es macht die Runde, dass es wohl einen Investor gebe, der ernsthaft Interesse bekundet habe, den Laden zu übernehmen. Aber genauere Informationen, was dies für die 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, sind bislang noch keine bekannt geworden.