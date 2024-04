Plus Zell

IGS Zell verabschiedet Abiturienten: Viele Preise für besondere Leistungen verliehen

i 34 Abiturienten sagen nach erfolgreichen Prüfungen Lebewohl und stellen sich in der Stadthalle Zell für ein Erinnerungsfoto zusammen. Foto: Dirk Muscheid

34 Abiturienten haben in diesen Tagen an der IGS Zell ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife erhalten. Unter dem Motto „Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp“ feierten sie unter der Leitung der beiden Religionslehrer Willi Müller-Schulte und Benjamin Meyer mit ihren Familien und Lehrern einen Gottesdienst. Hierbei hoben sie die Schulzeit hervor und die gute Gemeinschaft innerhalb des Abiturjahrgangs, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.