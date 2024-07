Plus Idar-Oberstein

Weiterer schwerer Schlag für die Innenstadt: Metzgerei Reidenbach schließt ihre Pforten

Von Karl-Heinz Dahmer

i Der Pächter der Metzgerei Reidenbach gibt das Geschäft auf. Als Hauptgrund nennt er Personalmangel. Foto: Hosser

Am Samstag ist endgültig Schluss: Der Pächter der Metzgerei Reidenbach, seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr im Familienbetrieb, gibt das Geschäft am Rand der Obersteiner Fußgängerzone auf. Wie bitte? Ein Geschäft in bester Einkaufslage, mit einem klangvollen Namen, der mindestens in der ganzen Stadt bekannt ist und vermutlich noch ein gutes Stück darüber hinaus – dieses Geschäft ist ins Trudeln geraten?