Plus Roth

Große Nachfrage im kleinen Roth: Neubaugebiet „Im Warmsrother Weg“ geht ans Netz

Von Jens Fink

i Alle Beteiligten freuten sich über die Fortschritte im Neubaugebiet am westlichen Ortsrand, wo die Straßen bereits gebaut sind. Foto: Jens Fink

Grund zum Feiern hatten kürzlich die Bürger der Gemeinde Roth, in der jetzt das Neubaugebiet „Am Warmsrother Weg“ offiziell freigegeben wurde. Neben Vertretern der Gemeinde und VG-Bürgermeister Michael Cyfka, dem Landtagsabgeordneten Helmut Martin, der ausführenden Baufirma und dem Planer des Areals waren dazu auch einige Familien mit Kindern erschienen, die in Roth ihre Eigenheime errichten wollen. Eine der anwesenden Familien wird in Kürze den Spatenstich für ihr Eigenheim vollziehen.