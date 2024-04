Plus Bad Kreuznach Von Müllmonstern und Klimaschutz: „Zukunftstag“ in Bad Kreuznach Von Josef Nürnberg i Umweltministerin Katrin Eder nahm nach einem Sketch mit dem Müllmonster Bänder mit Forderungen zum Klimaschutz entgegen. Foto: Josef Nürnberg Beim „Zukunftstag“ in Bad Kreuznach war Klimaschutzministerin Katrin Eder (Bündnis90/Grüne) vor Ort und nahm Bänder mit Forderungen zum Klimaschutz entgegen. Lesezeit: 2 Minuten

Unter dem Motto „Klimaschutz mit guter Laune“ hatten die Senioren der beiden Regionalgruppen der Omas for Future Bad Kreuznach und Nahe-Glan am Samstag zum Zukunftstag auf dem Kornmarkt eingeladen. An rund 30 Ständen konnten sich Besucher informieren, was sie für das Klima und die Umwelt persönlich beitragen können. Zudem gab ...