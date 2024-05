Plus Idar-Oberstein

Bange Blicke gen Himmel: Am Freitagabend starten die Jazztage Idar-Oberstein

Die Aufbauarbeiten in der Fußgängerzone Idar laufen seit Tagen. Am Freitagabend starten die Jazztage mit einem dreitägigen Programm auf vier Bühnen. Highlight ist der Auftritt von Meret Becker am Sonntag. Bis dahin gehen die Blicke der Veranstalter öfter mal gen Himmel...