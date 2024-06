Plus Baumholder

Jugendzentrum In Baumholder: Ein Ort, Demokratie zu lernen

i Die erste ordentliche Jahreshauptversammlung um den Vorsitzenden des Fördervereins Bürger und Jugendzentrums Baumholder, Volkmar Pees (3.von links), zog nur wenige Interessierte an. Foto: Saueressig

Elf von derzeit 28 Mitgliedern kamen am Mittwochabend zur ersten Jahreshauptversammlung des Förderverein Bürger- und Jugendzentrum Baumholder-Westrich in das Gebäude „Im Brühl“. Vorsitzender Volkmar Pees zeigte sich zwar enttäuscht über den überschaubaren Zuspruch, wollte er doch in erster Linie einen Abriss über die jüngsten Entwicklungen geben.