Plus VG Birkenfeld Gemeinderatswahlen in der VG Birkenfeld: Doppelort wählt gegen den Trend Von Niels Heudtlaß i In Hoppstädten-Weiersbach gaben die Wähler gegen den Verbandsgemeindetrend der CDU die meisten Stimmen. Foto: Franz Cronenbrock Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld – Teil 1. Lesezeit: 3 Minuten

Neben dem Stadtrat in Birkenfeld sind in den 30 Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Birkenfeld am Sonntag auch die Gemeinderäte neu gewählt worden. Dabei gab es in zwei Ortsgemeinden eine Verhältniswahl zwischen Listen. CDU Wahlsieger in Hoppstädten-Weiersbach In Hoppstädten-Weiersbach ist gegen den Trend in der VG Birkenfeld die CDU (49,8 Prozent) der Wahlsieger. Die ...