Bürgermeisterwahlen in der VG Herrstein-Raunen: Vier Ortschefs landeten bei mehr als 90 Prozent

i In Kirschweiler bleibt es spannend: Für Amtsinhaber Karl-Otto Dreher und Christoph Benkendorff geht es in die Stichwahl. Foto: Hosser

Bei der Kommunalwahl am Sonntag wurden in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in 30 der 50 Ortsgemeinden auch die Ortsbürgermeister per Urwahl bestimmt. Das beste Ergebnis bei den Einzelbewerbern erreichten dabei Arne Tatsch in Gösenroth (95,9 Prozent), Markus Schulz in Hettenrodt (93,4 %), Steffen Bernhard in Sien (91,9 %) und Ralf Juchem in Niederwörresbach (90,4 %).