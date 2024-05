Plus Genuss mit geschlossenen Augen: Das war der Jazztage-Sonntag Von Dietmar Schuch, Jutta Gerhold i Die Whiskydenker sorgten wieder für viel Spaß auf und vor der Bühne. Foto: Gerhard Ding Prächtiges Wetter, voller Schleiferplatz: Für das Quartett der Gospel Soul Notes, seit Jahren Stammgast bei den Jazztagen in Idar-Oberstein, ein toller Zuspruch, den sie mit den singenden und mitklatschenden Menschen bei vielen der bekanntesten Gospels feierten. Lesezeit: 2 Minuten

Vertrauen in Gott, in Zeiten von Krisen und Klimakatastrophen, daneben die Kraft der Musik waren ihre Botschaft, die sich in den schlichten Worten von „Swing low, Sweet Chariot“ spiegelten. Den emotionalen Höhepunkt setzte das leise interpretierte und von allen innig aufgegriffene „We Shall Overcome“ mit seiner inständigen Bitte um Frieden. ...