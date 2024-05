Plus Idar-Oberstein

Willkommen in der Welt der Träume: Meret Becker und ihr Zirkus „Ordinaire“

Von Jutta Gerhold

i Die große Schauspielerin Meret Becker zeigte sich bei den Jazztagen als einfühlsame Sängerin mit toller Band. Foto: Hosser

Sie war das Gesicht dieser spannenden 27. Ausgabe der Jazztage: Meret Becker, aus einer Künstlerfamilie stammend, mit 55 Jahren in der Mitte des Lebens angekommen, bekannte Schauspielerin mit enormem musikalischen Talent. Am Sonntagabend stand sie zum Abschluss des dreitägigen Festivals in Idar-Oberstein auf der Hauptbühne am Marktplatz.