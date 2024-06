Plus Idar-Oberstein

15 Idar-Obersteiner Schüler essen giftige Pflanze: Allen geht es gut

i Der Rettungsdienst war an der Schule im Einsatz: Elf Kinder wurden ins Klinikum gebracht, nachdem sie Schoten von Goldregen gegessen hatten. Foto: Hosser

Entwarnung nach dem Schock an der Realschule plus Rostocker Straße: 15 Kinder zwischen 10 und 15 Jahren hatten am frühen Donnerstagnachmittag Goldregen-Schoten gegessen, die extrem giftig sind. Den Kindern geht es nach einem kurzen Klinikaufenthalt gut, wie Moritz Forster Pressesprecher des Klinikums Idar-Oberstein, auf Nachfrage der Rhein-Zeitung am frühen Freitagmorgen sagte.