Plus Idar-Oberstein

Jazztage-Besucher ließen sich am Freitag von Regenschauern die Stimmung nicht vermiesen

i Foto: HOSSER

Pünktlich zur Eröffnung am Freitagabend zog die nächste Regenwolke über Idar und ergoss sich ausgiebig. Doch schon am Ende der Begrüßung durch OB Frank Frühauf und die Jazztage-Sponsoren auf der Bühne am Schleiferplatz zeigte ein Regenbogen neben dem Börsengebäude, dass es von nun an nur noch besser werden konnte. Und so war es auch.