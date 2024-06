Plus Idar-Oberstein

Von der Werkbank zum Fastnachtsriesen: Firma Fritz Fries feiert 100-jähriges Bestehen

i Im Industriegebiet „Am Kreuz“ in Georg-Weierbach ist das größte deutsche Traditionsunternehmen im Karnevalssektor ansässig. In diesem Jahr feiert die Firma Fries ihr 100-jähriges Bestehen. Foto: Stefan Conradt

Wenn ein Unternehmen 100-jähriges Bestehen feiert, dann gibt es viel zu erzählen. So ist es auch im Fall der Firma Fritz Fries & Söhne GmbH & Co. KG im Industriegebiet „Am Kreuz“, die 1924 als kleine Metalldreherei in der Hasbach gegründet wurde.