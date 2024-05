Cochem-Zell

Startchancen-Programm: Geld für Schulen in Cochem, Kaisersesch, Zell und Ulmen/Lutzerath

i Die Grundschule in Kaisersesch ist am Mittwoch zu einer von vier Startchancen-Schulen im Kreis Cochem-Zell gekürt worden. Zehn Jahre lang gibt es Geld aus einem Bund/Länder-Programm für mehr Bildungsgerechtigkeit. Foto: Kevin Rühle

Die Grundschulen in Cochem, Kaisersesch und Zell sowie die Realschule plus Ulmen/Lutzerath werden zehn Jahre lang Geld aus einem Startchancen-Programm von Bund und Ländern erhalten. In Rheinland-Pfalz werden insgesamt 200 Schulen Mittel erhalten. Dem Land werden rund 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.