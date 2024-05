Plus Idar-Oberstein Jonas Jäckel löst drei DM-Tickets: Superleistung im Weitsprung Von Sascha Nicolay i Mit einem gewaltigen Satz qualifizierte sich Jonas Jäckel vom TV Oberstein im Weitsprung für die Deutsche Meisterschaft in Mönchengladbach. 7,06 Meter wurden beim Meeting in Aschaffenburg notiert. Foto: Norbert Jäckel Sehr erfolgreich war in den vergangenen Wochen Jonas Jäckel unterwegs. Der U-18-Mehrkämpfer des TV Oberstein löste gleich drei Tickets für die Deutsche Meisterschaft, die in Mönchengladbach ausgetragen wird.. Lesezeit: 2 Minuten

Beim Walfried-Heinz-Sportfest in Konz hatte Jäckel für zwei Disziplinen gemeldet. Er startete mit dem Hürdensprint über 110 Meter. Dabei erreichte er das Ziel in 14,93 Sekunden. Mit dieser persönlichen Bestleistung knackte er die DM-Norm von 15,20 Sekunden und darf bei der Deutschen Meisterschaft in Mönchengladbach an den Start gehen. Knapp an ...