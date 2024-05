Plus Mudersbach Start der Baustelle in Niederschelderhütte steht fest: Tor zum Siegerland wird verschlossen Von Daniel-D. Pirker i Für Tausende stellt die Ortsdurchfahrt Niederschelderhütte täglich den direktesten Weg ins Siegerland beziehungsweise den Kreis Altenkirchen dar. Doch rund zweieinhalb Jahre wird ein Bereich über knapp 700 Meter nur eingeschränkt oder gar nicht für den Verkehr passierbar sein. Foto: Thomas Leurs Jetzt steht laut dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez fest: Die Bauarbeiten auf der B 62 (Kölner Straße) beginnen im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte bei geeigneter Witterung Anfang 2025. Infolge des aufwendigen Verkehrskonzeptes und aufgrund der umfangreichen Arbeiten, wird von einer Gesamtbauzeit von zweieinhalb Jahren ausgegangen, schreibt die Behörde in einer aktuellen Presseinfo. Damit müssen Verkehrsteilnehmer rechnen. Lesezeit: 3 Minuten

In den vergangenen Jahren wurde den Verkehrsteilnehmern im AK-Land schon die eine oder andere Geduldsprobe abverlangt. Die Vollsperrung der Landesstraße in Steineroth oder die aufgrund der Brückenerneuerung verschlossene Durchfahrt durch Herdorf werden vielen noch gut in Erinnerung sein. Seit einiger Zeit kündigt sich nun die nächste verkehrliche Großbelastung im Kreis ...