Ärztinnen sichern die medizinische Versorgung in Ulmen: Im Sommer öffnet das ersehnte Gesundheitszentrum

i Bürgermeister Alfred Steimers (von links) freut sich mit der Geschäftsführung des Gesundheitszentrums Tanja Schug, Dagmar Angelika Jessel, Lisa Unzen, Dr. Rainer Feindel und Dr. Sandra Wagner über die bevorstehende Eröffnung. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Alfred Steimers, Bürgermeister der VG Ulmen, atmet auf: Mit ihm am Tisch im Konferenzraum der Verwaltung sitzen drei Allgemeinmediziner, die ab dem 1. Juli die medizinische Versorgung in der Eifelstadt und Umgebung sichern. Neben den Ärztinnen Dr. Sandra Wagner und Dagmar Angelika Jessel ist auch Dr. Rainer Feindel dabei, der seine Hausarztpraxis in Ulmen zwar Ende vorigen Jahres schloss, sich dennoch bereit erklärt, die Kolleginnen noch übergangsweise personell zu unterstützen.