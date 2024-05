Plus Düngenheim Erinnerungen an eine Eifel-Kindheit: Als Inge in Köln arbeitsreiche Ferien verbrachte Von Inge Arenz i Urlaubsfeeling an der heimischen Elz – mehr war für die Dorfjugend meist nicht drin. Foto: Archiv Inge Arenz Früher sah der Urlaub etwas anders aus wie heute, auch in der Eifel. Eine Kolumne über die Kindheit einer Düngenheimerin. Lesezeit: 5 Minuten

Wenn in der heutigen Zeit immer wieder von Urlaub die Rede ist, erinnere ich mich an unsere Zeit. Urlaub, das Wort kannten wir überhaupt nicht. In der Schule gab es Ferien. Immer passend zu jeder Arbeitssaison. Wir Kinder mussten ja mitarbeiten, ja, und deshalb gab es Ferien. Im Frühjahr „Haimaache“ (Heuernte), ...